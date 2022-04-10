Более 14000 деревьев незаконно вырубил подрядчик в Костанае

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Прокуратурой города Костанай проведена проверка законности вырубки зеленых насаждений в областном центре, которая показала, что отдельными подрядчиками при проведении строительно-монтажных работ нарушены требования правил содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденных решением областного маслихата.
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Правилами закреплена обязанность компенсационной посадке подрядчиками деревьев в 20-ти кратном размере в случае их незаконной вырубки Так, например одной из подрядных организаций в 2020 году при проведении строительных работ произведена вырубка 14 579 деревьев без разрешения уполномоченного органа отдела жилищно коммунального хозяйств, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай
Принятыми мерами прокурорского реагирования в судебном порядке подрядную организацию обязали произвести компенсационную высадку 280 520 деревьев Кроме того, за вырубку без разрешения 650 деревьев еще 13 предпринимателей произведут посадку свыше 13 тысяч деревьев
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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