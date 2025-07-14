Дело Натальи Васильчук начали рассматривать в костанайском суде №2 в апреле этого года. Женщина арендовала...
Утром и днем 15 июля на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный 7-12, днем на востоке области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 17, днем 24-29, на юге области 32 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла.
Периодически фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности. Злоумышленники звонят гражданам,...
Сегодня у жителей 11-ти многоэтажек микрорайона Береке, а это свыше 2000 потребителей, появится долгожданная горячая...
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