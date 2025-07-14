Утром и днем 15 июля на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный 7-12, днем на востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 17, днем 24-29, на юге области 32 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12, днем 25-27 тепла.

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