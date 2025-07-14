Периодически фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о «подозрительных операциях» на их банковских счетах или «расследовании дела».

В отдельных случаях мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности. Для достоверности демонстрируют поддельные удостоверения, например, через видеозвонки в мессенджерах или присылают сфабрикованные документы

с логотипом КНБ.

В ходе разговора они убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый «безопасный счёт» для «защиты» или «проверки». Иногда им рекомендуют оформить кредиты, чтобы «спасти» свои сбережения, после чего деньги переводятся на счета, подконтрольные преступникам.

Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги по оказанию за денежное вознаграждение содействия в трудоустройстве, разрешении социально-бытовых проблем и т.п.

Данные действия подпадают под статьи 190 «Мошенничество» и 385 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград» Уголовного кодекса.

«В этой связи КНБ напоминает, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета,

в том числе под предлогом пресечения террористических актов. В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции. Призываем граждан сохранять бдительность», — говорится в сообщении КНБ РК.

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