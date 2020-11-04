Более 150 тысяч казахстанских семей улучшат жилищные условия в этом году

За три года порядка 89 тысяч казахстанских семей смогли воспользоваться мерами господдержки, чтобы приобрести доступное жилье через льготные займы. За этот же период построено почти 37 млн квадратных метров жилья. Но и этого мало, подчеркивают эксперты, спрос есть. На сегодня в Казахстане в очереди на жилье стоят более полумиллиона человек.

В Казахстане уже не один год действуют различные государственные программы, с помощью которых люди могут приобрести себе жильё. За три последних года услугами этих программ воспользовались порядка 89 тысяч семей. Они смогли получить льготные займы. За этот же период было построено почти 37 млн квадратных метров жилья, а в жилищное строительство было инвестировано более 3,6 триллионов тенге. Но желающих меньше не становится.

«На сегодня в очереди нуждающихся в жилье состоят свыше 530 тысяч казахстанцев. Для обеспечения прозрачности оказываемой поддержки с текущего года используется единая республиканская база очередников, которая интегрирована с информационной системой государственных органов и имеет достоверные сведения о нуждаемости в жилье и доходов очередников», — сказал председатель комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Мархабат Жайымбетов.

В Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства подчеркивают, что деньги в программы вкладываются не только государственные. На один гостенге приходится шесть тенге частных инвестиций, а это, по мнению чиновник, и демонстрирует эффективность программ. Государство к тому же зачастую берет на себя подвод всей инфраструктуры к районам жилищной застройки, что тоже немаловажно. Для этого ежегодно выделяет до 130 миллиардов тенге.

«Программа льготного кредитования «Бакытты отбасы» под два процента годовых стартовала в 2019 году. По этой программе многодетные, неполные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут приобрести жилье на первичном и вторичном рынках. В прошлом году эта программа помогла улучшить жилищные условия более 5000 семей, в этом году выделено более 49 миллиардов тенге и планируется охватит 4900 семей»,- говорит Мархабат Жайымбетов.

В этой же программе предусмотрены меры по обеспечению арендным жильем без выкупа работающей молодежи, но только проживающих в столице, Алматы и Шымкенте. Планируется предоставить жилье за три года девяти тысячам молодых людей. Всего же в этом году по госпрограммам планируется построить 15 миллионов квадратных метров жилья. Жилищные условия улучшат более 150 тысяч семей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.