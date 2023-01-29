Более 16 тысяч казахстанцев имеют запрет на выезд из-за долгов по алиментам

Долги по выплате алиментов на содержание детей по стране составляют 14 млрд тенге.

Как поступить в случае, если человек уклоняется от выплаты алиментов рассказал министр юстиции Азамат Ескараев на встрече с актюбинцами, передает МИА «Казинформ».

К примеру 27-летняя актюбинка после развода уже год не может получить алименты на ребенка. Она не может работать, ребенку всего 1 год, собственного жилья у нее нет. После рождения отец ребенка не признал. Для взыскания алиментов женщине пришлось подавать в суд, проводить анализ ДНК, однако мужчина до сих пор нигде не работает и платить не может.

«Я была беременна во время развода. Подавала в суд, чтобы установить отцовство, делала тест ДНК, он был положительным, но бывший муж так и не платит алименты, он официально не работает. Сейчас сыну 1 год, я не имею своего жилья, не могу работать, пока ребенок маленький», — говорит женщина.

По словам Ескараева, должника по алиментам можно привлечь к административной, уголовной ответственности, в том числе к аресту до 5 суток, лишению, ограничению свободы до 2 лет. Также в случае, если он не может выплачивать алименты можно подать в суд на его родителей в целях возложения данной обязанности на них. Прецеденты, когда женщины подавали в суд на родителей бывшего мужа по выплате алиментов, по словам министра, есть. В Актюбинской области было три таких случая, однако суд в удовлетворении иска им отказал.

«По стране долги по алиментам составляют 14 млрд тенге. Получение долгов по алиментам это долгий процесс. Должника можно привлечь к административной, уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы. В Актюбинской области в 2022 году 502 должника по алиментам были привлечены к административным взысканиям, по решению суда 92 человека получили запрет на выезд из страны. По Казахстану запрет на выезд имеют 16 671 человек. Мы также принимаем меры по трудоустройству должников по алиментам», — сказал Ескараев.

В стране улучшаются онлайн-сервисы по погашению долгов. Имеющуюся задолженность по алиментам можно оплатить в онлайн-режиме через терминалы, которые установлены даже в пунктах пропуска на границе. Через полчаса, по словам министра, снимается запрет на выезд.

«Есть онлайн-сервисы, терминалы по погашению алиментов, которые установлены на пункте пропуска на границе. За 20-30 минут можно погасить долг, при полной оплате убирается арест на счет и запрет на выезд», — сказал министр.

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