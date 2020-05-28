Более 1600 обращений от бизнесменов поступило в палату предпринимателей Костанайской области

Костанайские бизнесмены постепенно возвращаются к работе. Не в полную силу и не все. В Палату предпринимателей региона они продолжают подавать обращения о помощи. Их с начала чрезвычайного положения поступило больше полутора тысяч. И, несмотря на то, что режим ЧП снят, проблемных обращений меньше не становится, сообщает alau.kz

С начала чрезвычайного положения в Казахстане в палату предпринимателей Костанайской области поступило больше 1600 обращений от бизнесменов. В начале весны люди были озабочены тем, как карантинные меры скажутся на их бизнесе. Выручка, потребительский спрос падал. Затем ситуация усугубилась и курсом доллара, падением цен нефти. Введение карантина и вовсе поставила бизнесменов в невыгодное положение. Теперь они обращаются в палату предпринимателей по поводу перемещение между блокпостами и перевозом продуктов питания.

«Уровень предельно допустимых цен, несмотря на то, что приказ вводил по повышение не действует, остаются вопросы к частным бизнесменам, нашим производителям масла со стороны антимонопольного ведомства. Вопросы есть по ввозу товаров и сотрудников»,-сказал начальник отдела палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

По данным Палаты предпринимателей Костанайской области, сложности возникли у компаний, занятых во внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортеров. Их в нашем регионе немало. Компании несут убытки и по сей день. Ведь в стране введено ограничение на вывоз зерна из страны. Кроме того, у многих обратившихся бизнесменов возникали трудности по выполнению госзаказов и тендеров. На вынужденном простое оказались сотни индивидуальных предпринимателей. Подсчитать убытки бизнесу Костанайской области еще предстоит, отмечают в палате предпринимателей.

«Проще всего подсчитать упущенную выгоду, не только прямых поступлений, есть еще и репутационные риски. С точки зрения мукомолов, негативные последствия они будут отражаться и дальше»,-говорит Роберт Юсупов.

Конечно, бизнесу предоставили различные отсрочки и освобождения по финансовым обязательствам и налогам. Запущены новые программы кредитования. К примеру, в Костанайской области в рамках «Экономики простых вещей» одобрение получили 105 проектов почти на 14 млрд тенге, а всего на рассмотрении: 210 проектов на сумму 38 млрд 356 млн тенге. Всего, по данным банков второго уровня, отсрочка по кредитам, основному долгу и процентам предоставлена 347 предприятиям. Тем не менее эксперты все же высказывают мысль, что нужна дополнительная помощь. Предложения по стимулированию бизнеса, кстати, сейчас прорабатываются Национальной палатой предпринимателей.

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