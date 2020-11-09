Более 1700 обращений от бизнеса поступило в палату предпринимателей в связи с карантинными ограничениями

Караоке, бильярдные и боулинги просят разрешение на открытие, рестораны и крытые рынки хотят работать в выходные, а грузоперевозчики жалуются на издержки в связи с прохождением тестов ПЦР. Эти и другие проблемы, волнующие бизнес, озвучил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов на брифинге в РСК сегодня, 9 ноября.

«За 10 месяцев 2020 года в Палату поступило более 1500 устных и порядка 200 письменных обращений от бизнеса в связи с введением режима карантина и ограничительных мер, а также с предложениями о разрешении деятельности. К примеру, поступают обращения по открытию караоке, бильярдных, кальянных, компьютерных, игровых клубов, букмекерских контор, боулингов, кинотеатров, аттракционов на открытом воздухе, а также о разрешении деятельности крытых рынков в выходные и праздничные дни с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима», — сообщил Мурат Абенов.

Рассматривая обращения, Палата предпринимателей взаимодействует с главным государственным санитарным врачом и оперативным штабом при акимате области. Если ограничения прописаны в постановлениях республиканского уровня, соответствующие предложения направляются в НПП РК «Атамекен» для принятия решения на центральном уровне.

Также сотрудники Палаты предпринимателей входят в мониторинговые группы, которые проверяют субъекты бизнеса на соблюдение санитарных норм.

«Наблюдается рост привлекаемых к ответственности субъектов предпринимательства. К примеру, в июле привлечен 31 субъект предпринимательства на сумму 7 659 570 тенге, в августе – 30 на сумму 12 871 118 тенге, в сентябре — 10 на сумму 3 880 866 тенге. При этом за неделю в период с 30 октября по 6 ноября было привлечено 39 субъектов», — отметил Мурат Абенов.

По словам директора Палаты предпринимателей, с 17 августа начал функционирование портал InfoKazakhstan. Платформа, запущенная по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», по сути, унифицировала многочисленные формы разрешений и освободила предпринимателей от необходимости хождения по кабинетам и сбора документов. Здесь же, на сайте, предприниматели могут ознакомиться с санитарными протоколами и алгоритмами соблюдения требований для конкретных объектов. На сегодняшний день предприниматели региона оставили на портале 23,3 тысячи заявок. В заключение доклада Мурат Абенов призвал предпринимателей неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования, прописанные в постановлениях о введении ограничительных мер.

«В июле Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» был инициирован челлендж #3новыепривычки для продвижения идей соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования среди населения и бизнеса. Костанайские предприниматели активно участвовали не только в челлендже, но и в благотворительной акции «Вирус добра». Более 20 предприятий оказали помощь малообеспеченным семьям на сумму около 2 млн тенге. Благодаря поддержке бизнеса, сотрудники Палаты предпринимателей собрали около 200 коробок с продуктами и товарами первой необходимости, которые развезли нуждающимся», — сообщил он.

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