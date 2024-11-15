Более 2,4 тысячи подростков доставили в полицию во время профилактических рейдов





С 1 по 3 июля в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях, областях Абай и Улытау прошли масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение безопасности детей.

По данным МВД, в рейдах были задействованы около трех тысяч сотрудников. За время проведения мероприятий в органы полиции доставили более 2400 несовершеннолетних. Из них свыше 1500 — за совершение административных правонарушений, еще около 1000 — за безнадзорность и беспризорность.

Всего полицейские выявили около 4000 административных правонарушений. К ответственности привлекли 257 родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Еще около 1500 родителей оштрафовали за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома и в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей.

В МВД отметили, что благодаря принятым мерам в период проведения профилактических мероприятий в указанных регионах не было зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В ведомстве подчеркнули, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе. Также полицейские призвали родителей во время летних каникул уделять больше внимания безопасности детей, контролировать их местонахождение, круг общения и организацию досуга.

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