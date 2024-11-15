«Дом давно обещали снести»: костанайцы десятилетиями ждут переселения





Жители дома №237/1 по улице Дощанова в Костанае надеются, что их двухэтажка войдет в программу реновации. Зданию около 70 лет. Недавно здесь обновили фасад и выполнили косметический ремонт, однако, по словам жильцов, это не решило основных проблем.

Как рассказал житель дома Тимур Халметов, в здании до сих пор отсутствуют водопровод с горячей водой, канализация, ванная и туалет. Газ жители используют привозной. По его словам, еще в советское время дом признали подлежащим сносу, поэтому проводить газификацию не стали, однако обещанного расселения так и не произошло.

О неудовлетворительном состоянии здания свидетельствует и протекающая крыша — в квартирах постоянно появляются подтеки, а жильцам приходится держать наготове ведра во время дождей.

По словам Тимура Халметова, капитальный ремонт через ТОО «ЖКХ-Ремонт» для дома фактически недоступен. В двухэтажке всего 11 квартир, и собственники не смогут выплачивать кредит, который предусмотрен для проведения таких работ.

Жители уже обратились со своей проблемой к акиму Костаная. Они рассчитывают, что земельный участок заинтересует частного застройщика, который сможет построить новый дом, а нынешним собственникам предоставят квартиры взамен старых. По условиям программы реновации новое жилье должно быть не меньше прежнего по площади.

По словам Тимура Халметова, на прошлой неделе во время личного приема аким города пообещал приехать с комиссией, оценить земельный участок и, если строительство окажется возможным, оказать содействие в поиске подрядной компании.

Напомним, аналогичный механизм ранее предложили жителям дома №11 по улице Кочубея. После обрушения кровли в марте 2026 года людей экстренно эвакуировали из аварийного здания. Тогда сообщалось, что частный застройщик предоставит собственникам новые квартиры взамен освобожденного земельного участка уже в сентябре этого года.

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