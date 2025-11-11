В Житикаре спасатели вытащили из реки тонувшую женщину





В Житикаре сотрудники МЧС спасли женщину, которая едва не утонула во время купания в реке Шортанды.

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел вечером во время профилактического рейда. По предварительным данным, женщина 1990 года рождения купалась в необорудованном для отдыха месте. Отплыв примерно на 50 метров от берега, она не смогла самостоятельно вернуться и стала звать на помощь.

Спасатели оперативно пришли на помощь, доставили женщину на берег и передали сотрудникам полиции. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В МЧС напомнили, что купаться следует только на оборудованных пляжах. Также спасатели призвали не заходить в воду в запрещенных местах, соблюдать правила безопасности и объективно оценивать свои силы. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.