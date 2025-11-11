Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы.





В своем обращении Глава государства отметил, что именно в Астане «бьется сердце суверенного Казахстана». По его словам, столица стала символом Независимости, центром принятия ключевых государственных решений и движущей силой масштабных исторических преобразований.

Президент подчеркнул, что Астана развивается как современный «умный город», где внедряются новые системы управления, создаются общественные пространства, парки, скверы и детские площадки для жителей и гостей города.

Особое внимание в поздравлении уделено вступлению в силу накануне Дня столицы Народной Конституции. По словам Касым-Жомарта Токаева, это историческое событие открыло новый этап развития страны, модернизировало основные институты власти и общества.

Глава государства также отметил, что новый Конституционный закон о статусе столицы усилил роль Астаны как политического, административного, экономического и культурного центра Казахстана, а также подчеркнул ее значение для дальнейшего развития государства и укрепления международного авторитета.

В завершение Президент выразил уверенность, что Астана продолжит процветать и станет примером воплощения принципов ответственного гражданства, «Закона и Порядка» и инициативы «Таза Қазақстан», а также пожелал жителям столицы благополучия и успехов.

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