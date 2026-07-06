Казахстан накроют грозы и сильная жара до +41°C





На большей части Казахстана с 7 по 9 июля сохранится неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов в регионах ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, шквалистый ветер и град.

7 июля сильные дожди прогнозируются в центральных и восточных областях. 8 июля интенсивные осадки ожидаются на западе страны и в горных районах юго-востока. 9 июля сильные дожди вновь пройдут на западе республики.

Кроме того, в западных, южных и восточных регионах ожидается усиление ветра.

При этом температура воздуха продолжит повышаться. На северо-западе и в центре страны столбики термометров поднимутся до +35…+39°C, а в отдельных районах жара достигнет +41°C. На севере республики также ожидается сильная жара — до +35…+38°C.

На остальной территории Казахстана существенных изменений температурного фона в ближайшие дни не прогнозируется.

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