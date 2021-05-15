Более 2,5 тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Фото из открытых источников
За прошедшие сутки зарегистрировано 2505 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.⠀
Всего в стране подтверждено 355 645 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 440,
в городе Алматы – 585,
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в городе Шымкенте – 102,
в Акмолинской области – 147,
в Актюбинской области — 90,
в Алматинской области – 202,
в Атырауской области – 80,
в ВКО – 94,
в Жамбылской области – 32,
в ЗКО – 106,
в Карагандинской области – 355
в Костанайской области – 28,
в Кызылординской области – 41,
в Мангистауской области – 40,
в Павлодарской области –98,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 41.
За прошедшие сутки также выздоровело 2669 жителей.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области