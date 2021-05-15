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Более 2,5 тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Фото из открытых источников

За прошедшие сутки зарегистрировано 2505 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.⠀

Всего в стране подтверждено 355 645 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 440,

в городе Алматы – 585,

в городе Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 147,

в Актюбинской области — 90,

в Алматинской области – 202,

в Атырауской области – 80,

в ВКО – 94,

в Жамбылской области – 32,

в ЗКО – 106,

в Карагандинской области – 355

в Костанайской области – 28,

в Кызылординской области – 41,

в Мангистауской области – 40,

в Павлодарской области –98,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 41.

За прошедшие сутки также выздоровело 2669 жителей.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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