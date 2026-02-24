Более 2 млн тонн мусора собрали в Казахстане — итоги «Таза Қазақстан»

В Казахстане подвели промежуточные итоги экологической акции «Таза Қазақстан». По данным министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, за время реализации инициативы по всей стране удалось собрать более 2 миллионов тонн отходов.

Всего за два года проведено около 1,5 тысячи экологических мероприятий. В них активно участвуют жители разных регионов — ежегодно к акции присоединяются порядка 6,5 миллиона человек, включая волонтёров.

Помимо уборки территорий, значительное внимание уделяется озеленению. За это время в стране высажено около 5,5 миллиона деревьев.

Экологическая инициатива постепенно стала общенациональным движением, объединяющим жителей городов и сёл. В рамках акции проходят субботники, благоустраиваются дворы, парки и общественные пространства.

Работа по улучшению экологической ситуации продолжается и остаётся одним из приоритетов государственной политики.

В Костанае отремонтируют фасады и крыши многоэтажек: список адресов В Костанае продолжается работа по созданию единого архитектурного облика города. В этом году за счёт...