Более 2 млн тонн мусора собрали в Казахстане — итоги «Таза Қазақстан»

В Казахстане подвели промежуточные итоги экологической акции «Таза Қазақстан». По данным министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, за время реализации инициативы по всей стране удалось собрать более 2 миллионов тонн отходов.
Всего за два года проведено около 1,5 тысячи экологических мероприятий. В них активно участвуют жители разных регионов — ежегодно к акции присоединяются порядка 6,5 миллиона человек, включая волонтёров.
Помимо уборки территорий, значительное внимание уделяется озеленению. За это время в стране высажено около 5,5 миллиона деревьев.
Экологическая инициатива постепенно стала общенациональным движением, объединяющим жителей городов и сёл. В рамках акции проходят субботники, благоустраиваются дворы, парки и общественные пространства.
Работа по улучшению экологической ситуации продолжается и остаётся одним из приоритетов государственной политики.
