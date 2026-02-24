В Костанае отремонтируют фасады и крыши многоэтажек: список адресов

В Костанае продолжается работа по созданию единого архитектурного облика города. В этом году за счёт бюджетных средств приведут в порядок ряд жилых домов, в том числе четырёхэтажку №65 по улице Гоголя — здесь работы уже начались.

Программа обновления фасадов действует с 2019 года. Изначально ремонт проводился за счёт привлечённых средств, а с 2020 года финансирование полностью перешло на бюджет. За это время в областном центре обновили уже около 180 домов.

Как сообщил заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров, в этом году планируется охватить 16 домов.

Из них 9 — текущим ремонтом фасадов и 8 — капитальным ремонтом. При этом один из адресов — Майлина, 17 — вошёл сразу в два направления: здесь проведут и ремонт кровли, и обновление фасада.

Впервые в программу включена улица Гоголя. Помимо дома №65, работы пройдут в многоэтажках №67, 78 и 85. Также ремонт запланирован по следующим адресам:

Майлина, 17; Баймагамбетова, 185 и 187; Тәуелсіздік, 171.

На центральных проспектах также продолжится обновление: по Абая, 155 отремонтируют крышу, а по Аль-Фараби приведут в порядок дома №92, 98, 100, 136 и 138.

При этом жители дворовых массивов также активно обращаются с просьбами включить их дома в программу. Однако, как пояснили в акимате, в первую очередь работы проводятся на первой линии улиц.

«Пишут люди, которые расположены в дворовых массивах. К сожалению, по таким домам сейчас работы не планируются, так как необходимо провести работу по домам, расположенным на первой линии. Вместе с тем есть возможность провести ремонт за счёт возвратных средств. ТОО “ЖКХ-ремонт” предоставляет беспроцентный займ, и жители могут выполнить необходимые работы с рассрочкой на 10 лет и более», — отметил Азамат Кузбагаров.

В этом году договоры с подрядными организациями заключены на сумму более 1 миллиарда тенге. Все подрядчики — местные компании, с ними подписаны трёхлетние гарантийные обязательства. В течение этого срока жильцы могут обратиться в случае выявления дефектов.

Завершить все работы планируется до 31 августа. Отметим, что в последние годы при обновлении фасадов используется единый дизайн-код — предпочтение отдают спокойным бежевым и коричневым оттенкам.