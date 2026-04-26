В Костанае начали мыть улицы — но не все 2. Улицы в Костанае начали мыть — кого это касается

В Костанае с наступлением тёплого сезона коммунальные службы переходят на летний режим работы. В этом году мыть будут не все улицы, а только дороги первой категории — всего их в городе насчитывается 29. По данным отдела ЖКХ, к массовой мойке пока не приступили все подрядные организации, однако отдельные работы уже ведутся.

Напомним, в 2026 году количество обслуживающих организаций увеличилось с пяти до шести. Это связано с тем, что пригородные жилые массивы выделили в отдельную зону обслуживания. При этом в восточной части города работы уже начались — их выполняет ТОО «Конгломерат.KZ».

Как отметил заместитель директора компании Батыржан Рыспаев, практика мойки дорог не является новой, однако проводится она преимущественно в ночное время, поэтому остаётся незаметной для горожан.

«Мытьё проезжей части применялось и ранее. Работы ведём по мере необходимости и по заданию заказчика. Используем поливомоечные машины на базе водовозов и прицепных цистерн», — пояснил он.

На летний период всем подрядным организациям выделено около 3,3 млрд тенге. Только в восточной части города обслуживается порядка 70 улиц. Помимо мойки дорог, здесь уже приступили к покраске бордюров.

В работе коммунальщиков задействована современная техника. Водитель ТОО «Конгломерат.KZ» Василий Мышов управляет вакуумной уборочной машиной УАЗ «Геркулес 6530», предназначенной для очистки улиц, дворов и промышленных территорий. По его словам, техника оснащена системой управления, позволяющей контролировать процесс прямо из кабины.

«Машина удобная, работает эффективно. Мусора много, территория большая, но справляемся», — отметил сотрудник.

Всего на летний сезон предприятие подготовило около 30 единиц спецтехники и, по словам руководства, полностью обеспечивает свои производственные потребности.

Для контроля за работой подрядчиков в акимате внедрили цифровую систему SKIF, интегрированную со службой iKomek. С её помощью в режиме реального времени отслеживается движение техники через GPS-трекеры, а также формируются аналитические отчёты. Это позволяет контролировать качество и сроки выполнения работ.

