НДС больше не давит: министр заявил об адаптации бизнеса

Министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что влияние изменения ставки НДС на экономику уже завершилось. По его словам, краткосрочный эффект был отыгран ещё в конце 2025 — начале 2026 года, передает lsm.kz

Он отметил, что предприниматели и самозанятые в стране постепенно приспосабливаются к новым условиям. Несмотря на сложность реформ, деловая активность не снизилась — напротив, бизнес продолжает работать и перестраиваться под обновлённые правила.

С начала года в Казахстане зарегистрировано около 12 тысяч новых плательщиков НДС. Также фиксируется рост числа самозанятых и активность малого и среднего бизнеса. Как подчеркнул министр, это говорит о переходе к более устойчивой экономической модели.

Жумангарин добавил, что открытое обсуждение налоговой реформы позволило снизить недоверие между государством и предпринимателями. За время дискуссий удалось сблизить позиции бизнеса и налоговых органов.

По его словам, меняется и сам подход к взаимодействию: внедряется сервисная модель сопровождения компаний, усиливается обратная связь, в том числе через соцсети, а также налажено сотрудничество с частными налоговыми консультантами.

Министр поблагодарил предпринимателей за ответственную позицию и своевременную уплату налогов. Он также сообщил, что в 2026 году правительство впервые за последние пять лет отказалось от целевых трансфертов из Нацфонда. Для сравнения: в 2025 году их объём составлял 3,25 трлн тенге.

По мнению главы ведомства, это важный шаг к снижению зависимости от сырьевых доходов и переходу к экономике, основанной на собственной налоговой базе.

Говоря о влиянии НДС на цены, Жумангарин отметил, что бизнес начал корректировать стоимость товаров ещё в 2025 году — на фоне обсуждения реформы. В результате влияние повышения ставки оказалось временным и длилось около полугода, что соответствует мировой практике.

При этом в среднесрочной перспективе НДС, по его словам, может выполнять сдерживающую функцию, ограничивая избыточное потребление.

Дополнительно министр сообщил, что ожидаемые 4,4 трлн тенге дополнительных налоговых поступлений станут ресурсом для следующего этапа — повышения доходов населения.

Уже в мае правительство планирует представить обновлённую программу роста реальных доходов. В неё войдут меры по созданию постоянных рабочих мест, поддержке промышленности, развитию экспорта и снижению финансовой нагрузки на граждан.

