Среднюю скорость уже считают: где в Казахстане стоят новые камеры

— Сегодня, 12:36
В Казахстане продолжается внедрение системы контроля средней скорости на республиканских трассах. Камеры фиксируют не разовый показатель, а среднюю скорость автомобиля между двумя точками, что позволяет точнее выявлять нарушения, сообщает kolesa.kz

На сегодня такие комплексы уже работают на ключевых участках дорог:

  • Астана – Щучинск (ограничение до 140 км/ч)
  • Астана – Павлодар (до 140 км/ч)
  • Шымкент – Кызылорда (до 110 км/ч)
  • Шымкент – Тараз (до 110 км/ч)
  • Павлодар – Семей – Калбатау (100–110 км/ч)
  • Уральск – граница России (Саратов) (до 100 км/ч)
  • Павлодар – граница России (Омск) (100–110 км/ч)
  • Жибек Жолы – Темиртау (до 140 км/ч)

Кроме того, система активно внедряется и в Алматинской области. Камеры уже фиксируют среднюю скорость на таких направлениях, как:

  • БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автодорога)
  • Алматы – Бишкек
  • Алматы – Хоргос
  • Алматы – Талдыкорган

Отмечается, что контроль средней скорости действует с конца 2024 года и направлен на снижение аварийности на дорогах.

Водителям напоминают: превышение средней скорости влечёт штрафы, поэтому важно соблюдать установленные ограничения на всём участке движения, а не только перед камерами.





