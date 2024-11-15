Среднюю скорость уже считают: где в Казахстане стоят новые камеры

В Казахстане продолжается внедрение системы контроля средней скорости на республиканских трассах. Камеры фиксируют не разовый показатель, а среднюю скорость автомобиля между двумя точками, что позволяет точнее выявлять нарушения, сообщает kolesa.kz
На сегодня такие комплексы уже работают на ключевых участках дорог:
- Астана – Щучинск (ограничение до 140 км/ч)
- Астана – Павлодар (до 140 км/ч)
- Шымкент – Кызылорда (до 110 км/ч)
- Шымкент – Тараз (до 110 км/ч)
- Павлодар – Семей – Калбатау (100–110 км/ч)
- Уральск – граница России (Саратов) (до 100 км/ч)
- Павлодар – граница России (Омск) (100–110 км/ч)
- Жибек Жолы – Темиртау (до 140 км/ч)
Кроме того, система активно внедряется и в Алматинской области. Камеры уже фиксируют среднюю скорость на таких направлениях, как:
- БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автодорога)
- Алматы – Бишкек
- Алматы – Хоргос
- Алматы – Талдыкорган
Отмечается, что контроль средней скорости действует с конца 2024 года и направлен на снижение аварийности на дорогах.
Водителям напоминают: превышение средней скорости влечёт штрафы, поэтому важно соблюдать установленные ограничения на всём участке движения, а не только перед камерами.
