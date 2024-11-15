Среднюю скорость уже считают: где в Казахстане стоят новые камеры

В Казахстане продолжается внедрение системы контроля средней скорости на республиканских трассах. Камеры фиксируют не разовый показатель, а среднюю скорость автомобиля между двумя точками, что позволяет точнее выявлять нарушения, сообщает kolesa.kz

На сегодня такие комплексы уже работают на ключевых участках дорог:

Астана – Щучинск (ограничение до 140 км/ч)

Астана – Павлодар (до 140 км/ч)

Шымкент – Кызылорда (до 110 км/ч)

Шымкент – Тараз (до 110 км/ч)

Павлодар – Семей – Калбатау (100–110 км/ч)

Уральск – граница России (Саратов) (до 100 км/ч)

Павлодар – граница России (Омск) (100–110 км/ч)

Жибек Жолы – Темиртау (до 140 км/ч)

Кроме того, система активно внедряется и в Алматинской области. Камеры уже фиксируют среднюю скорость на таких направлениях, как:

БАКАД (Большая Алматинская кольцевая автодорога)

Алматы – Бишкек

Алматы – Хоргос

Алматы – Талдыкорган

Отмечается, что контроль средней скорости действует с конца 2024 года и направлен на снижение аварийности на дорогах.

Водителям напоминают: превышение средней скорости влечёт штрафы, поэтому важно соблюдать установленные ограничения на всём участке движения, а не только перед камерами.

