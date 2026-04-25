Учись сам: в Костанае открылась первая peer-to-peer IT-школа

ЭВ Костанае состоялось открытие образовательного проекта Tomorrow School — первой в регионе IT-школы формата peer-to-peer.
Запуск прошёл 24 апреля на базе Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы с участием Главы государства в формате телемоста.
Tomorrow School — это инновационная площадка, где обучение строится без традиционных лекций и преподавателей. Участники самостоятельно осваивают материал, обмениваются знаниями и вместе решают практические задачи. Проект реализуется на базе международной платформы 01 Edu при поддержке корпоративного фонда Alem.ai Foundation в экосистеме Astana Hub.
Обучение в школе полностью бесплатное. Присоединиться могут все желающие старше 18 лет — вне зависимости от образования и опыта в программировании.
Образовательный процесс ориентирован на практику: участники работают над реальными проектами, выполняют задания в командах и проходят взаимную проверку. Такой подход позволяет формировать прикладные навыки и готовиться к работе в IT-сфере уже в процессе обучения.
Программа охватывает полный цикл подготовки — от базовых знаний до продвинутых направлений в программировании. Все задания максимально приближены к реальным задачам индустрии.
Кампус работает в круглосуточном режиме, что даёт возможность участникам самостоятельно выстраивать график обучения и двигаться в удобном темпе.
Проект направлен на развитие IT-экосистемы региона, расширение доступа к современному образованию и подготовку востребованных специалистов в сфере цифровых технологий.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.