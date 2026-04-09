Когда отключат отопление в Костанае — официальная дата

Задержка пособий: что произошло с выплатами в Казахстане
В начале апреля казахстанки, получающие пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, сообщили о...
В Костанае официально объявили о завершении отопительного сезона. Соответствующее постановление № 632 подписано акиматом города 24 апреля 2026 года.
Согласно документу, подача тепла будет прекращена с 08:00 часов 27 апреля.
При этом в объектах здравоохранения и образования отопление будут отключать поэтапно — по мере поступления соответствующих заявок.
