Когда отключат отопление в Костанае — официальная дата

— Сегодня, 15:56
В Костанае официально объявили о завершении отопительного сезона. Соответствующее постановление № 632 подписано акиматом города 24 апреля 2026 года.

Согласно документу, подача тепла будет прекращена с 08:00 часов 27 апреля.

При этом в объектах здравоохранения и образования отопление будут отключать поэтапно — по мере поступления соответствующих заявок.

 

 



