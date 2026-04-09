Новые правила для вывесок: что нужно знать предпринимателям

Министр науки и высшего образования утвердил правила оказания государственной услуги по согласованию размещения вывесок. Соответствующий приказ подписан 20 апреля 2026 года, сообщает zakon.kz
Где и как получить услугу
Государственная услуга будет оказываться бесплатно как физическим, так и юридическим лицам через местные исполнительные органы. Подать заявление можно через канцелярию услугодателя или онлайн на портале egov.kz.
Какие документы нужны
Для получения услуги необходимо подать заявление и приложить эскиз будущей вывески. При наличии полного пакета документов проводится проверка их достоверности в соответствии с требованиями закона «О языках в Республике Казахстан», после чего принимается решение о согласовании.
Сроки рассмотрения
Прием документов осуществляется в день обращения. Рассмотрение заявки и выдача результата занимают до четырёх рабочих дней с момента принятия документов.
Электронный формат
Получить услугу можно и в электронном виде через портал при наличии электронной цифровой подписи.
Когда вступят в силу
Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года.
