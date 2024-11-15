Ссора на почве ревности закончилась смертью: в Костанайской области вынесен приговор

Мендыкаринский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

По материалам дела, трагедия произошла 3 января 2026 года около 23:00 в селе Троебратское Узункольского района. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта на почве ревности нанес своей сожительнице множественные удары в область жизненно важных органов. В результате полученных травм женщина скончалась.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину и выразил раскаяние. Прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Представитель потерпевшей стороны настаивал на наказании в рамках закона.

Суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

