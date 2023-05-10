Более 2 тысяч частных домов и 100 многоэтажек намерены построить в двух мкр Костаная

О том, как будут развиваться два новых микрорайона областного центра, рассказали в управлении строительства, архитектуры и градостроительства.

Сейчас в каждом из них идет не только подведение коммуникаций, но и строительство жилья, сообщает inbusiness.kz.

«По проекту детальной планировки (ПДП) в микрорайоне «Кунай» предусмотрено строительство 30 многоэтажных домов и выделение 2 067 участков под индивидуальное жилищное строительство. Из 30 многоэтажных домов уже 9 введены в эксплуатацию и еще 11 жилых домов будут завершены в текущем году. По оставшимся 10 домам заключены договоры на строительно-монтажные работы со сроком завершения в 2024 году», — пояснила заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара Ихласова.

Кроме того, по данным управления, в текущем году будет начато строительство 55 индивидуальных жилых домов общей площадью 6,2 тыс. кв. метров. На эти цели будет затрачено 1,7 млрд тенге бюджетных средств. Построенные дома будут реализовываться через АО «Отбасы банк». Также в городе продолжаются работы по обеспечению инженерными сетями микрорайона «Береке». Подведены газовые, электрические сети, водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Проводятся работы по строительству котельной на 48 Гкал, ливневой канализации, сетей телефонизации и подъездных путей.

«Согласно ПДП, в этом микрорайоне предусмотрено строительство 72 многоэтажных домов, общей площадью 406,7 тыс. кв. м. В настоящее время за счет бюджетных средств ведется строительство 15 четырехэтажных жилых домов, общей площадью 44,5 тыс. кв. метров на 600 квартир с завершением в текущем году», — пояснила представитель ведомства.

Кроме того, за счет средств коммерческих застройщиков в «Береке» уже введено в эксплуатацию 17 многоэтажных жилых домов общей площадью 225,7 тыс. кв. метров на 2 471 квартиру.

Напомним, что в этом году в Костанайской области планируют построить порядка 500 тыс. кв. метров жилья, с ростом на 11% в сравнении с 2022 годом. В ноябре 2022 года было заявлено, что в Усть-Каменогорске появятся новые микрорайоны.

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