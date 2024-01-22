Более 20 часов в дороге. К росту ДТП приводят гонки за доходами водителей агрегаторов такси – Минтранспорт

В Министерстве транспорта Казахстана прошла встреча с представителями автовокзалов и транспортных компаний в сфере междугородних и пригородных пассажирских перевозок, таксопарков и агрегаторов такси.

На встрече под председательством министра Карабаева специалисты обсудили вопросы повышения безопасности пассажиров на междугородних, межобластных и межрайонных направлениях, а также идеи по развитию легальных пассажирских перевозок и возможности для сохранения и поддержки деятельности автобусных станций, пострадавшей из-за пандемии коронавируса и укрепления позиций inDrive и Яндекс Такси в Казахстане.

В собрании участвовало порядка 110 человек, которым была предоставлена возможность свободно высказаться, озвучить мнения и предложения для дальнейшего анализа и выработки министерством консолидированных решений проблемных вопросов.

«Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объемов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли, в том числе чтобы вокзальное хозяйство работало полноценно. В этом контексте хотим с вами провести обсуждения», — обратился к участникам встречи глава Минтранспорта.

В ходе обсуждений был отмечен глубокий кризис в работе официально работающих автостанций. На сегодняшний день автовокзалы на должном уровне работают всего в 3 областях Казахстана. Отрасль проигрывает конкуренцию с неофициальными перевозчиками и агрегаторами, которые не тратятся на оплату налогов, страхование пассажиров, медосвидетельствование водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, содержание технической базы и т.д.

Легальные перевозчики тоже не выдерживают конкуренции с нелегалами из-за похожих причин. Теневые перевозчики не заботятся о выполнении условий казахстанского законодательства, о социальном обеспечении водителей, безопасности перевозок и прочем. В совокупности это дает им существенную экономию, которая выливается в преимущества в виде более низких цен за услуги перевозки.

Присутствующие на встрече водители автобусов и такси также напомнили еще об одном важном нюансе: нелегальные перевозки дают широкие возможности для криминальной деятельности. Так, под видом обычных посылок с водителями могутпередаваться запрещенные предметы и вещества, а проезд без оформления проездного билета способствует незаметному передвижению лиц, преступивших закон, и усложняет их поиск.

Кроме того, водители, сотрудничающие с inDrive и Яндекс Такси, рассказали министру об особенностях работы агрегаторов, которые способствуют росту аварийности на дорогах. В частности, по их словам, одна из компаний материально стимулирует партнеров к переработке. В системе объявляются акции, по условиям которой водители могут получить хорошие бонусы за выполнение определенного количества заказов. Так, например, есть вознаграждения за 180 и 300 поездок в неделю. Чтобы выполнить условия в первом случае необходимо ежедневно трудиться примерно по 12-13 часов без учета перерыва, а во втором — по 21-22 часа. Из-за таких поощрений и высоких размеров комиссионных удержаний водители устраивают изнуряющие гонки за доходами, что в итоге приводит к росту ДТП.

Разговор участников рынка и сотрудников министерства продлился почти 4 часа. Одним из главных требований стал тезис о необходимости создания равных возможностей и соблюдения требований закона всеми участниками перевозочного рынка.

По итогам обсуждений принят ряд предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению экономической ситуации на перевозочном рынке, которые в ближайшее время детально рассмотрят в отдельных подгруппах «автовокзалы», «автобусные перевозчики» и «таксопарки и водители».

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