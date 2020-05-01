Более 20 дачных участков горели в Житикаре

30 мая в 17:01 часов на пульт ДЧС поступил вызов о пожаре на территории дачного общества «Мичуринец» на окраине города Житикара, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

На территории дачного общества загорелась сухая трава с переходом огня на дачные участки. Огонь охватил 7 нежилых дачных домов и 15 заброшенных дачных участков.

Тушение пожара осложнялось из-за сильного ветра, скорость которого достигало до 23 м/с. В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 18:37. Жертв и пострадавших нет.

​По предварительным данным площадь пожара составляет 1,5 га.

В ликвидации пожара задействовано 6 пожарных и 3 единицы специализированной пожарной техники ПЧ-12 Житикары, сотрудники из числа добровольного противопожарного формирования «Өрт сөндіруші» и НППС «Костанайские минералы» 8 работников и 2 ед. техники, а также МПС — 2 сотрудника и 1 ед. техники.

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