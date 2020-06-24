Более 20 гектаров степи горело в Костанайской области

Более двух десятков гектаров степи уничтожил пожар в Костанайской области. Возгорание произошло в Карасуском районе в дневное время.

Степь загорелась вблизи села Панфилово. По данным сотрудников ДЧС региона, благодаря бушующему в степи ветру, по сухой траве огонь распространялся с необыкновенной быстротой, охватив территорию на площади 25 гектаров. Со степным пожаром боролись сотрудники пожарного поста № 25 села Железнодорожное — 3 человека на одной спецмашине. На помощь к ним пришли добровольцы местного противопожарного формирования в составе 10 человек. 2 трактора МТЗ с плугом произвели опашку земли, чтобы оградить село от наступающего огня. Степь заливалась водой из двух емкостей водораздатчиков.

Пожар удалось локализовать только через 6 часов, уже в вечернее время. Полностью он был ликвидирован ещё через час. Сейчас сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям устанавливают причину возникновения огня.

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