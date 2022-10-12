Более 20 миллиардов тенге составил бюджет автодорожной отрасли Костанайской области

Бюджет автодорожной отрасли в текущем году в Костанайской области составил более двадцати трех миллиардов тенге. Благодаря этому удастся отремонтировать 336 километров дорог местного значения и 332 участка улиц населенных пунктов.

«В рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» бюджет составил 14,6 миллиарда тенге. Исполнение на первое октября составляет 71% от годового плана. В текущем году в рамках программы ведется реализация крупного проекта реконструкции участка автодороги областного значения «Айет-Варваринка-граница области» с выходом на РФ. Общая стоимость проекта составила три миллиарда тенге. Срок завершения в 2023 году», — отметил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Олжас Нургалиев.

Проведённая реконструкция позволит значительно увеличить транспортно-логистический потенциал области, отмечают специалисты. Также в этом году начали работать по реализации еще одного крупного проекта. Средним ремонтом охватили 50 километров участка автодороги «Аулиеколь-Жолдама», которая является единственным транспортным коридором, связывающим Костанай с городом Аркалык и двумя районами — Жангельдинским и Амангельдинским.

«Также в рамках проекта «Ауыл — ел бесiгi» работы ведутся на 59-ти улицах сельских населенных пунктов на сумму 2,5 миллиарда тенге. Ремонтом охвачено 25 населенных пунктов. Из которых 12 — спутниковые, 11 — опорные, 2 — стратегические», — сказал Нургалиев.

Шесть миллиардов было выделено на ремонт улиц населенных пунктов и автомобильных дорог районного значения. Ведется реконструкция и капремонт, средний и текущий ремонт на трассах республиканского значения. На эти цели выделено более 20 миллиардов тенге. Из них 13,5 на реконструкцию двадцати четырех километров на участке от станции Тобол до Аятского моста.

«Там уже реконструкция завершена. Подрядной организацией «Казахдорстрой» уже проведена комиссия. Дорога была переведена с третьей технической категории во вторую — расширили с восьми метров до девяти проезжую часть. Сейчас выполняются работы от Аятского моста до Рудого. Там перевод с третьей категории в первую — то есть с двух полос на четыре полосы движения», — сообщил директор КФ «НК «Казавтожол» Андрей Горват.

Завершают капремонт и в Сарыкольском районе, возле Севастопольского. Начаты подготовительные работы и в Житикаре — от Мыктыкуля до границы. В этом году выделено всего 100 миллионов тенге, поэтому работать в полную мощь начнут только в следующем. В целом же, как отметили представители обоих ведомств, все работы будут завершены в установленные сроки. Серьезных отставаний у подрядчиков нет.

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