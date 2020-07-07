Более 20 тысяч яичных лотков изготавливает за смену картонно-бумажный комбинат в Костанайской области

Картонно-бумажный комбинат. Инвестиционный проект, который для Лисаковска называли якорным, наконец, встал на нормальные рельсы и стабильно работает. На первых порах предприятие испытывало серьезные трудности и даже прошло процедуру реабилитации. Однако, грант, полученный от государства по госпрограмме около года назад, здесь сумели использовать с умом, и вдохнули в производство новую жизнь, сообщает alau.kz

Лисаковский картонно-бумажный комплекс начал свою работу ещё 2011 году. Предприятию предрекали большое будущее, но, на деле, основную часть времени оно простаивало. В 2013 КБК получил государственный грант в 1,5 миллиона тенге на организацию пункта приема бумажных отходов. Это и послужило своеобразным толчком для дальнейшего развития. Сегодня компания стабильно держится на рынке.

«В дальнейшем есть у нас планы запустить линию по выпуску гофро-картона. То есть будут дополнительные рабочие места со временем. Это все у нас в планах»,- говорит директор ТОО «Картонно-бумажный комбинат 2015» Данияр Алгужин.

Сейчас комбинат выпускает 21 тысячу лотков за смену. Техника работает круглосуточно. За сутки здесь перерабатывается около двух тонн макулатуры.

«Это гидроразбиватель, в него закидывается макулатура. Которая перемалывается, потом смешивается с водой, доводится до однородной массы. Затем добавляется туда дезинфицирующий раствор гидрохлорида кальция 25%. Акд эмульсия «Флоусайз — 200″ для влагоустойчивости»,- сказала управляющая ТОО «Картонно-бумажный комбинат 2015» Ольга Швенк.

Но это только часть производственного процесса. После подготовительного этапа вся смесь, достигшая однородности, отправляется на формировку.

«Матрицы стоят здесь, идет вакуум. Делает матрицы. Сбрасывает на конвейер. И конвейер идет на конец линии.Там укладчица собирает»,- рассказал машинист Константин Головченко.

В основном, готовая продукция лисаковского картонно-бумажного комбината уходит в Рудный на птицефабрику. Сейчас на КБК трудятся 20 человек, их средняя заработная плата 90-95 тысяч тенге.

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