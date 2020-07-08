Более 20 тысяч медикаментов изъяли полицейские у перекупщиков

Второй день Министерством внутренних дел согласно поручению Главы государства проводятся профилактические мероприятия по выявлению фактов нелегальной продажи лекарств по завышенным ценам, сообщает Polisia.kz.

Целью проверок является установление недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов в период карантина воспользовались повышенным спросом на лекарственные средства, предназначенные для лечения больных от вирусных заболеваний. В ходе рейдов установлены лица, занимающиеся незаконной реализацией медикаментов.

Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане, а в ряде случаев работники аптек сбывали медикаменты буквально “из-под прилавка”, не выбивая фискальные чеки. Из-за сложившегося дефицита гражданам приходилось приобретать лекарственные препараты по необоснованно высокой цене. Так, 6 июля столичными полицейскими задержана автомашина марки Тойота, багажное отделение которой было заполнено медикаментами. Владелец намеревался продать их по завышенной цене на общую сумму свыше одного миллиона тенге.

Всего в автомашине обнаружено 689 упаковок лекарств, в т.ч. препаратов “Цефтриаксон”, “Азитромицин”, “Ингаверин”, “Сумамед” и “Эуфелин”. В Шымкенте предприимчивая женщина вовсе организовала незаконную торговлю в частном доме. В ходе осмотра в неприспособленном помещении, изъято 229 видов различных медикаментов в 10 459 упаковках, в т.ч. “Ингавирин”, “Дексометизон” и другие востребованные препараты для лечения острых респираторных заболеваний. Данные препараты хранились в антисанитарных условиях, при отсутствии холодильных установок для хранения медикаментов. В городе Жетысай Туркестанской области полицейскими выявлен факт продажи в одни руки 336 упаковок препарата “Цеф 3” на сумму свыше 400 тысяч тенге, цена за одну упаковку составила 1 500 тенге. При этом указанный дефицитный препарат продан фармацевтом в одной из аптек указанного города. В Атырау торговля медикаментами по завышенным ценам осуществлялась из косметологической клиники. Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт реализации лекарств без лицензии на такой род деятельности. Нелегальный бизнес был организован владелицей клиники. При этом, стоимость препаратов превышала официальные цены в несколько раз. К примеру, при стоимости противовирусного средства “Ингавирин” 5 тысяч тенге, его реализовывали в три раза дороже. Стоимость парацетамола вовсе превышала свою цену в 10 раз и составляла 1 тысяч тенге. Всего в клинике изъято свыше 5 тысяч упаковок различных лекарственных препаратов, которые хранились с нарушениями условий хранения.

Факты незаконной продажи лекарств выявлены в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях. Всего за 6 июля в полицию доставлено 46 человек, у которых изъято 20 884 упаковок лекарственных средств, в том числе “Глюкоза” и “Ферсинол” по 2600 упаковок, “Ацетилсалициловая кислота” – 2200 упаковок, “Парацетамол” – 654 упаковок, “Цефтриаксон” – 1800 ампул и другие препараты. Также изъяты 34 986 защитных медицинских масок и более 500 упаковок защитных комбинезонов, медицинских очков, перчаток, шапочек, термометров и т.д. По всем выявленным фактам полицией будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Министерство внутренних дел напоминает о недопустимости незаконной реализации лекарственных препаратов и ответственности в соответствии с уголовным и административным законодательством Республики Казахстан.

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