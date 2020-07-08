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Более 20 тысяч медикаментов изъяли полицейские у перекупщиков

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Второй день Министерством внутренних дел согласно поручению Главы государства проводятся профилактические мероприятия по выявлению фактов нелегальной продажи лекарств по завышенным ценам, сообщает Polisia.kz.

Целью проверок является установление недобросовестных работников аптек и граждан, которые в условиях нехватки необходимых медикаментов в период карантина воспользовались повышенным спросом на лекарственные средства, предназначенные для лечения больных от вирусных заболеваний. В ходе рейдов установлены лица, занимающиеся незаконной реализацией медикаментов.

Многочисленные факты перепродажи лекарств выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане, а в ряде случаев работники аптек сбывали медикаменты буквально “из-под прилавка”, не выбивая фискальные чеки. Из-за сложившегося дефицита гражданам приходилось приобретать лекарственные препараты по необоснованно высокой цене. Так, 6 июля столичными полицейскими задержана автомашина марки Тойота, багажное отделение которой было заполнено медикаментами. Владелец намеревался продать их по завышенной цене на общую сумму свыше одного миллиона тенге.

Всего в автомашине обнаружено 689 упаковок лекарств, в т.ч. препаратов “Цефтриаксон”, “Азитромицин”, “Ингаверин”, “Сумамед” и “Эуфелин”. В Шымкенте предприимчивая женщина вовсе организовала незаконную торговлю в частном доме. В ходе осмотра в неприспособленном помещении, изъято 229 видов различных медикаментов в 10 459 упаковках, в т.ч. “Ингавирин”, “Дексометизон” и другие востребованные препараты для лечения острых респираторных заболеваний. Данные препараты хранились в антисанитарных условиях, при отсутствии холодильных установок для хранения медикаментов. В городе Жетысай Туркестанской области полицейскими выявлен факт продажи в одни руки 336 упаковок препарата “Цеф 3” на сумму свыше 400 тысяч тенге, цена за одну упаковку составила 1 500 тенге. При этом указанный дефицитный препарат продан фармацевтом в одной из аптек указанного города. В Атырау торговля медикаментами по завышенным ценам осуществлялась из косметологической клиники. Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт реализации лекарств без лицензии на такой род деятельности. Нелегальный бизнес был организован владелицей клиники. При этом, стоимость препаратов превышала официальные цены в несколько раз. К примеру, при стоимости противовирусного средства “Ингавирин” 5 тысяч тенге, его реализовывали в три раза дороже. Стоимость парацетамола вовсе превышала свою цену в 10 раз и составляла 1 тысяч тенге. Всего в клинике изъято свыше 5 тысяч упаковок различных лекарственных препаратов, которые хранились с нарушениями условий хранения.

Факты незаконной продажи лекарств выявлены в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях. Всего за 6 июля в полицию доставлено 46 человек, у которых изъято 20 884 упаковок лекарственных средств, в том числе “Глюкоза” и “Ферсинол” по 2600 упаковок, “Ацетилсалициловая кислота” – 2200 упаковок, “Парацетамол” – 654 упаковок, “Цефтриаксон” – 1800 ампул и другие препараты. Также изъяты 34 986 защитных медицинских масок и более 500 упаковок защитных комбинезонов, медицинских очков, перчаток, шапочек, термометров и т.д. По всем выявленным фактам полицией будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Министерство внутренних дел напоминает о недопустимости незаконной реализации лекарственных препаратов и ответственности в соответствии с уголовным и административным законодательством Республики Казахстан.

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