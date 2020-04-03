Более 20 тысяч школьников будут получать задания через Казпочту

МОН РК предлагает несколько вариантов проведения дистанционного обучения в IV четверти: занятия через радио и телеуроки, использование образовательных интернет-ресурсов, традиционный формат обучения в определенных малокомплектных школах и еще одно направление – через Казпочту, передает zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба ведомства, вице-министр образования и науки Рустем Бигари и председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов обсудили механизм сотрудничества по данному направлению.

Школьникам, которые проживают в отдаленных селах и не имеют возможности обучаться посредством Интернета, необходимо доставлять на дом учебные материалы, также отправлять выполненные задания педагогам. Таких учеников в стране более 20 тысяч, — говорится в сообщении.

В связи с чем стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. Согласно этому учебные материалы будут доставлены адресатам через отделения почтовой связи АО «Казпочта». При этом родителям за услугу почтовой связи не нужно производить оплату.

Данные школьников, у которых нет возможности обучаться с применением дистанционных образовательных технологий, предоставят представители управления образования областей и городов республиканского значения.

Как отметили в министерстве, школьники в отдаленных селах будут получать задания на бумажном носителе с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

«Таким образом, почтовый сервис обеспечит своевременную доставку учебных материалов, направляемых от педагога к школьнику и обратно», — заключили в МОН.

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