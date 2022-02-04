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Более 200  авто  проверил  костанайский  полицейский, чтобы найти виновника ДТП 

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Жительница Костаная,  обратилась на пульт «102» и сообщила, что оставленный на парковке  автомобиль   повредила другая машина. Причем с места ДТП водитель скрылся. На место  аварии прибыли сотрудники  полиции и осмотрели место происшествия, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

— Поступила заявка, и мы сразу же приступили к розыску   скрывшейся автомашины.  Просмотрели  камеры видеонаблюдения,  расположенные во дворе и установил марку  авто.  К сожалению, госномера видно не было,  — рассказал инспектор розыска  Кайырбай Амаржанов.

В результате   проделанной за два дня работы полицейский установил более  200  автомобилей, подходящих под  приметы.  В ходе  розыскных мероприятий по улице  Баймагамбетова  областного центра была обнаружена автомашина  с характерными  повреждениями  для ДТП. Автомобиль  стоял в одном из гаражей. Водителя, который  скрылся с места происшествия, привлекли к ответственности.

Жительница областного центра Е. Пак  обратилась  в Департамент полиции  Костанайской области с благодарственным письмом и отметила  Кайырбая Амаржанова, который  работает в  отделе розыска Управления местной полицейской службы с 2021 года.  В своем письме она  подчеркнула результат  большой работы, проведенный  полицейским по установлению виновника  аварии.

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