Более 200  авто  проверил  костанайский  полицейский, чтобы найти виновника ДТП 

Жительница Костаная, обратилась на пульт «102» и сообщила, что оставленный на парковке автомобиль повредила другая машина. Причем с места ДТП водитель скрылся. На место аварии прибыли сотрудники полиции и осмотрели место происшествия, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

— Поступила заявка, и мы сразу же приступили к розыску скрывшейся автомашины. Просмотрели камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе и установил марку авто. К сожалению, госномера видно не было, — рассказал инспектор розыска Кайырбай Амаржанов.

В результате проделанной за два дня работы полицейский установил более 200 автомобилей, подходящих под приметы. В ходе розыскных мероприятий по улице Баймагамбетова областного центра была обнаружена автомашина с характерными повреждениями для ДТП. Автомобиль стоял в одном из гаражей. Водителя, который скрылся с места происшествия, привлекли к ответственности.

Жительница областного центра Е. Пак обратилась в Департамент полиции Костанайской области с благодарственным письмом и отметила Кайырбая Амаржанова, который работает в отделе розыска Управления местной полицейской службы с 2021 года. В своем письме она подчеркнула результат большой работы, проведенный полицейским по установлению виновника аварии.

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