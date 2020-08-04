В Костанайской области зарегистрировали более 200 автомобилей, ввезенных из Армении

По вопросам временной регистрации в «CАLL центр» и специализированный ЦОН обратилось более 500 жителей области. В настоящее время 201 автомашина поставлена на учет. Это составляет более 52 процентов подлежащих регистрации автомашин, сообщает alau.kz

В области полицейскими проводилась большая разъяснительная работа. Стражами порядка водителям раздавались памятки с информацией по вопросам ввоза в Казахстан и эксплуатации гражданами Казахстана отдельных транспортных средств зарегистрированных в Республике Армения, а также порядок регистрации таких транспортных средств.

«В регион, по данным полиции, завезено 763 автомобиля, зарегистрированных на жителей области. Из них 313 автомашин не подлежат регистрации, имеющих менее 17 символов VIN-кода», — отметил начальник управления административной полиции полковник Андрей Григоревский.

Напомним, что для регистрации автомобилей с «армянскими номерами» необходимы следующие документы:

-Технический паспорт транспортного средства с переводов, заверенный нотариально

— Документ, удостоверяющий личность

— Государственный номерной знак

— необходимо оплатить гос. пошлины (за номер, техпаспорт).

Общая сумма к оплате составляет около 12 тысяч тенге.

После регистрации транспортных средств, уплата налоговых пошлин и прохождения ежегодного технического осмотра будет проводиться на территории РК. Данные требования регистрации не относятся к транспортным средствам, зарегистрированных в РФ и Киргизской республики.

На сегодняшний день в департаменте полиции есть все технические возможности по выявлению нарушений владельцами иностранных авто с использованием системы « АвтоУраган». За 6 месяцев 2020 года владельцами авто из РФ зафиксировано свыше 11000 нарушений, из республики Армения около 400, из Киргизской республики свыше 330 нарушений.

Полицейские отмечают, что срок регистрации транспортных средств , ввезенных из Армении, заканчивается 1 сентября этого года. В случае не прохождения регистрации водители транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности по статье 590 КоАП РК с водворением автомашин на штрафные стоянки.

Для получения консультации жители области могут обратиться в «CАLL центр» по телефонам: 75-38-29 и 8-708-475-38-29

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.