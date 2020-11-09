Более 200 человек прилетели в Костанай из Египта

В аэропорту Костаная специальная мониторинговая группа встречала пассажиров, прилетевших из Шарм-эль-Шейха. Согласно ограничениям, связанным с коронавирусом, все туристы, а это 240 человек, должны были иметь на руках справки ПЦР-тестирования об отсутствии COVID-19. Их отдыхающие должны были сделать еще в Египте.

«Ожидается 240 человек. Самое главное условие-при посадке в Египте, они все должны иметь на руках с отрицательным результатом теста ПЦР»,- сказала руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона Тимошенко.

В аэропорту Костанае необычно многолюдно. Пассажиров, вернувшихся из Египта, встречали эпидемиологи, сотрудники полиции и «скорой помощи». На руках у них должны были быть готовые ПЦР-тесты об отсутствии коронавирусной инфекции. Их отдыхающие должны были сделать еще в Шарм-эль-Шейхе.

Напомним, что с 26 октября все прибывающие международными авиарейсами в Казахстан должны иметь справку о прохождении теста на коронавирус. Это касается, в том числе и самих казахстанцев. Сам тест должен быть сделан не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы. Дети до пяти лет освобождаются от справок ПЦР анализа. Ранее у казахстанцев, возвращающихся из России, Турции и ОАЭ, был обнаружен коронавирус. По словам представителей мониторинговой группы, все пассажиры этого рейса имели на руках нужные справки.

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