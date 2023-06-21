Более 200 человек с двойным гражданством выявлено в Казахстане

Пограничной службой КНБ Республики Казахстан продолжается работа по обеспечению пограничной безопасности государства, сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

С начала 2023 года выявлено 150 фактов использования поддельных и чужих документов иностранцами (гр. Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России) и гражданами Республики Казахстан. Установлено 233 лица, имеющих двойное гражданство.

Предотвращено более 300 случаев незаконного перемещения валюты на общую сумму свыше 2,5 млрд. тенге.

Также пресечено 153 попыток провоза оружия и боеприпасов. Подозреваемые в данных правонарушениях лица преданы в территориальные подразделения МВД и КГД для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, за нарушение миграционного законодательства РК привлечено к административной ответственности более 8 тыс. человек.

Вместе с этим Пограничная служба КНБ информирует о необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан по вопросам пересечения границы.

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