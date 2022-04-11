Более 200 килограммов наркотиков уничтожено в Костанайской области

На территории ДП Костанайской области прошла акция по уничтожению наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. В присутствии специальной комиссии полицейские сожгли более 200 килограммов наркотиков.

По словам старшего оперуполномоченного Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой данные наркотические средства являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

Целью данной акции является антинаркотическая пропаганда среди населения, недопущение вторичного оборота наркотиков.

В акции приняли участие более 40 волонтёров Костанайского высшего политехнического колледжа.

«Это наша не первая совместная акция, где мы принимаем участие. Нам небезразлична проблема наркомании, с этим злом мы должны бороться сообща», — сказал волонтёр Артур Шихшабеков.

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