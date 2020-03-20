Более 200 пассажиров из Египта прибыли в Костанай

20 марта в город Костанай прибыл рейс «Шарм-эль-Шейх-Костанай». Пассажиры взяты на контроль медицинскими работниками. Состояние у всех удовлетворительное.

Всего на борту самолета находилось 237 пассажиров и 7 членов экипажа. Из них 152 человека – это граждане Российской Федерации, 1 -гражданин Украины, 84 — граждане Казахстана.

В аэропорту Костаная прибывших пассажиров встречали автобусы, в сопровождении сотрудников полиции, эпидемиологов и скорой помощи. После чего, россияне были доставлены до границы РФ, где их уже ждала группа специалистов соседнего государства.

На сегодняшний день в области госпитализировано – 39 человек, на карантине находятся — 24.

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