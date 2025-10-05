 Ya Metrika Fast
USD 547.57 EUR 642.63 RUB 6.68

Более 200 писем с благодарностью пришло от костанайцев для учителей

— Сегодня, 09:28
Изображение для новости: Более 200 писем с благодарностью пришло от костанайцев для учителей

pixabay.com

Акция «Письмо учителю» завершена.

“Мы, как организаторы хотим отметить, что за время проведения было получено множество теплых и искренних писем, наполненных благодарностью и уважением к педагогам”,- отмечают организаторы редакция alau.kz

С 10 сентября опубликовано более 200 писем.

Жители Костанайской области делились воспоминаниями о школьных годах, писали слова признательности своим первым учителям и наставникам, которые помогли найти путь в жизни. Многие письма стали настоящими историями о том, как внимание и поддержка педагога меняли судьбы учеников.

“Особенно отрадно видеть, что так много людей помнят своих педагогов и находят тёплые слова благодарности. Это подтверждает, что труд учителя оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Благодарим каждого участника акции «Письмо учителю»”,- отмечают журналисты.

Всем письма вы можете найти здесь. В поисковой строке вводите фамилию учителя.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.