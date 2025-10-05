Акция «Письмо учителю» завершена.
“Мы, как организаторы хотим отметить, что за время проведения было получено множество теплых и искренних писем, наполненных благодарностью и уважением к педагогам”,- отмечают организаторы редакция alau.kz
С 10 сентября опубликовано более 200 писем.
Жители Костанайской области делились воспоминаниями о школьных годах, писали слова признательности своим первым учителям и наставникам, которые помогли найти путь в жизни. Многие письма стали настоящими историями о том, как внимание и поддержка педагога меняли судьбы учеников.
“Особенно отрадно видеть, что так много людей помнят своих педагогов и находят тёплые слова благодарности. Это подтверждает, что труд учителя оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Благодарим каждого участника акции «Письмо учителю»”,- отмечают журналисты.
Всем письма вы можете найти здесь. В поисковой строке вводите фамилию учителя.
