Акция «Письмо учителю» завершена.

“Мы, как организаторы хотим отметить, что за время проведения было получено множество теплых и искренних писем, наполненных благодарностью и уважением к педагогам”,- отмечают организаторы редакция alau.kz

С 10 сентября опубликовано более 200 писем.

Жители Костанайской области делились воспоминаниями о школьных годах, писали слова признательности своим первым учителям и наставникам, которые помогли найти путь в жизни. Многие письма стали настоящими историями о том, как внимание и поддержка педагога меняли судьбы учеников.

“Особенно отрадно видеть, что так много людей помнят своих педагогов и находят тёплые слова благодарности. Это подтверждает, что труд учителя оставляет глубокий след в жизни каждого человека. Благодарим каждого участника акции «Письмо учителю»”,- отмечают журналисты.

Всем письма вы можете найти здесь. В поисковой строке вводите фамилию учителя.

