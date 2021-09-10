Более 200 школьных классов ушли на карантин из-за коронавируса

241 школьный класс по всей стране с начала нового учебного года ушел на карантин по коронавирусной инфекции в Казахстане. В 11 из них было выявлено сразу по три заболевших ученика.

Как сообщили на пресс-конференции, в организациях образования строго следят за соблюдением всех установленных санитарных норм.

«Вопрос контроля санэпидситуации в организациях образования, он является одним из приоритетных. С начала учебного года зарегистрировано 426 случаев заболеваемости. По каждому случаю было проведено эпидрасследований. По результатам эпидрасследований установлено, что данные дети заболели еще в каникулярное время и было установлено, что они контактировали с лицами, больными коронавирусной инфекцией», — сообщила зампредседателя комитета СЭК МЗ РК Зауре Ахметова.

В Казахстане, как отмечают специалисты минздрава в течении последних двух недель наблюдается постепенное снижение количества заболевших. Так, по сравнению с началом августа, уровень заболеваемости снизился в 1,4 раза. А занятость инфекционных коек снизилась с пятидесяти шести до тридцати шести процентов. Первым компонентом вакцины от ковид-19 охвачено уже почти семь миллионов казахстанцев. Не привитые граждане, имеющие постоянный или временный медотвод, имеющие «синий» статус в системе «Ашык», задали актуальный для них вопрос — почему в выходные дни они не могут посещать, к примеру, торговые центры или другие организации.

«Единая база у нас формируется, но наши рекомендации остаются прежними. Если у лица есть мед.отвод, то мы рекомендуем не посещать места массового скопления, потому что он уже находится в группе высокого риска. Но при высокой необходимости он может предоставить свою справку и пройти в организацию или тот объект, который он планирует посетить в выходной день», — отметила Зауре Ахметова.

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