Более 200 солдат Нацгвардии в Костанае проводили в запас





В Костанае более двухсот военнослужащих срочной службы весеннего призыва 2024 года торжественно проводили в запас. Для солдат организовали праздничное мероприятие с концертной программой, национальными обрядами и напутственными словами.

Среди уволенных в запас — военнослужащий воинской части 6697 Национальной гвардии Алихан Сейтханов. За время службы он проявил себя с положительной стороны и получил образовательный грант Министерства обороны по программе «Срочник 2.0».

По словам молодого человека, армейский год помог ему стать сильнее как физически, так и морально. Самыми ценными воспоминаниями он называет время, проведённое вместе с сослуживцами.

Гранты получили 47 военнослужащих

Полученный грант Алихан Сейтханов планирует использовать для обучения в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва по специальности «Материаловедение и технологии».

Вместе с ним возможность получить высшее образование за счёт государства получили ещё 46 военнослужащих части. В командовании отмечают, что все они на протяжении службы демонстрировали хорошие результаты и активно участвовали в жизни подразделения.

Как пояснили в воинской части, участники программы могут выбрать два высших учебных заведения и подать соответствующий рапорт командованию. В течение всей службы их достижения и оценки заносятся в специальную базу данных.

Более тысячи грантов по стране

Программа «Срочник 2.0» предусматривает поступление в вузы без сдачи Единого национального тестирования. Кроме того, её участникам гарантируются государственная стипендия и место в студенческом общежитии.

В этом году Министерство обороны выделило 492 образовательных гранта, Пограничная служба КНБ — 112, Министерство по чрезвычайным ситуациям — 28, Национальная гвардия — 493, Служба государственной охраны — 29.

Всего по стране для военнослужащих срочной службы предусмотрено более 1150 образовательных грантов.

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