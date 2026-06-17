Более 200 солдат Нацгвардии в Костанае проводили в запас

В Костанае более двухсот военнослужащих срочной службы весеннего призыва 2024 года торжественно проводили в запас. Для солдат организовали праздничное мероприятие с концертной программой, национальными обрядами и напутственными словами.
Среди уволенных в запас — военнослужащий воинской части 6697 Национальной гвардии Алихан Сейтханов. За время службы он проявил себя с положительной стороны и получил образовательный грант Министерства обороны по программе «Срочник 2.0».
По словам молодого человека, армейский год помог ему стать сильнее как физически, так и морально. Самыми ценными воспоминаниями он называет время, проведённое вместе с сослуживцами.
Гранты получили 47 военнослужащих
Полученный грант Алихан Сейтханов планирует использовать для обучения в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва по специальности «Материаловедение и технологии».
Вместе с ним возможность получить высшее образование за счёт государства получили ещё 46 военнослужащих части. В командовании отмечают, что все они на протяжении службы демонстрировали хорошие результаты и активно участвовали в жизни подразделения.
Как пояснили в воинской части, участники программы могут выбрать два высших учебных заведения и подать соответствующий рапорт командованию. В течение всей службы их достижения и оценки заносятся в специальную базу данных.
Более тысячи грантов по стране
Программа «Срочник 2.0» предусматривает поступление в вузы без сдачи Единого национального тестирования. Кроме того, её участникам гарантируются государственная стипендия и место в студенческом общежитии.
В этом году Министерство обороны выделило 492 образовательных гранта, Пограничная служба КНБ — 112, Министерство по чрезвычайным ситуациям — 28, Национальная гвардия — 493, Служба государственной охраны — 29.
Всего по стране для военнослужащих срочной службы предусмотрено более 1150 образовательных грантов.
Учитель, офицеры и сержанты: в Костанайской области стартовали специальные военные сборы
Работодателей могут обязать отправлять костанайцев на скрининги
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.