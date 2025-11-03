В казахстанском сегменте соцсетей набирает обороты тренд на оформление пособия по безработице. Пользователи Threads делятся «инструкциями», расчётами выплат и даже предлагают платное «сопровождение». Один из популярных постов сообщает о выплате 232 044 тенге в месяц на протяжении полугода при прежней зарплате 350 тыс. тенге. В комментариях напоминают: деньги приходят из ваших же социальных отчислений, передает digitalbusiness.kz

Не все, впрочем, разделяют энтузиазм. Под публикациями задают вопросы, как можно подать заявление «сразу после увольнения», если статус безработного присваивается не автоматически. Встречаются и совсем лёгкомысленные советы из серии «уволиться и полгода отдыхать за счёт пособия», что дополнительно подогревает дискуссию.

Почему одобряют не всем

Решение о назначении пособия зависит от ряда формальных условий — прежде всего от наличия социальных отчислений за требуемый период и получения статуса безработного. Отсутствие официальных отчислений, несоблюдение сроков подачи или сохраняющийся трудовой/предпринимательский статус чаще всего становятся причинами отказов. Иными словами, оформить выплату «по щелчку» не получится.

Что показывает статистика

По данным Бюро национальной статистики, во втором полугодии 2025 года в Казахстане насчитывалось 448,8 тыс. безработных — на 2,2 тыс. меньше, чем годом ранее. Уровень безработицы составил 4,6% (минус 0,1 п.п.), среди молодёжи до 34 лет — 3,1%. Занятость населения от 15 лет — 64,6%, по трудоспособным — 95,4%. Число наёмных работников выросло на 168,3 тыс., тогда как самозанятых стало меньше.

Итог

Соцсети создают впечатление «простого» алгоритма оформления, но на практике пособие назначают при соблюдении чётких требований и подтверждённых социальных отчислений. Делать из этого «лайфхак» — рискованная стратегия: без формальной базы и статуса безработного рассчитывать на выплаты не стоит.

