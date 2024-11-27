По состоянию на 25 ноября 12 835 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 13 673 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на СМС-сообщение. 368 обратившимся за выплатой отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

В министерстве труда уточнили, что обязательными условиями для назначения выплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

Средний размер выплаты в целом составляет более 208 тысяч тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.