Более 200 заявок отклонили. Как проходит зачисление первоклассников в Костанае?

Первого апреля стартовал прием документов от родителей будущих первоклассников. Несмотря на то, что продлится он до первого августа, костанайцы проявили в этом вопросе не бывалую активность.

Марина Павлова мама будущего первоклассника. Узнав о том, что первого апреля стартовал прием документов для зачисления детей в школы, решила не откладывать на потом и уже сегодня отправила заявку. Сделать это самостоятельно, дома, не получилось. Поэтому она обратилась в уголок самообслуживания в седьмой школе, в которую первого сентября и придет ее сын.

«Кто с этим не сталкивался, то есть немножко трудновато. Поэтому не всегда допустим сайт хорошо работает, сразу там все подкрепляется. Поэтому, ну, наверное, более удобно прийти в школу, непосредственно со специалистом, который все это умеет, все это знает и сделать», — говорит маму будущего первоклассника Марина Павлова.

Заявления от родителей, вот уже несколько лет принимают только в электронном формате — либо через портал Егов, либо через портал Сакура. В седьмую школу таким образом уже зачислено 33 будущих первоклассника.

«На 2023-2024 учебный год планируется открыть 5 общеобразовательных классов со средней наполяемостью от 24 человек. Пятый день идет запись детей в первый класс. Активность родителей на сегодняшний день высокая, потому что каждый родитель заинтересован в первую очередь во время подать документы, для того, чтобы ребенок продолжил обучение в школе после детского сада», — отметила заместитель директора по учебной работе школы №17 Костаная Наталья Гунько.

Большую активность отмечают не только в седьмой школе. На сегодня в Костанае подано уже 1029 заявлений, из них 770 одобрено, то есть дети зачислены в первый класс. 53 находятся в обработке. А вот более двухсот заявок отклонено из-за неполного пакета документов.

«На начало предыдущего учебного года, то есть текущего, который в настоящее время идет 2022-2023, контингент первоклассников у нас составлял 4155 учащихся. Прогнозируем мы на начало 2023-2024 учебного года контингент около 4300 учащихся. Из них 850 учащихся с казахским языком обучения, то есть это больше чем, вы видите, в предыдущий год», — сообщила заместитель руководителя отдела образования Костаная Биби Карыбаева.

Прием документов от родителей первоклассников продлится до первого августа. Поэтому время еще есть. Поторопиться стоит лишь тем, кто хочет попасть в школу не по месту прописки. Зачисление детей идет по принципу один к трем. То есть сначала зачисляют троих, относящихся территориально к школе, а уже затем одного из очереди желающих попасть в школу не по прописке.

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