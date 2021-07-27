Более 2000 казахстанцев с «красным» статусом пытались пройти в заведения на прошлой неделе

За пять дней 2018 казахстанцев с «красным» статусом пытались пройти в заведения, работающие по системе Ashyq, сообщает НПП «Атамекен».
С февраля с помощью сканирования QR-кодов при входе в общественные места субъекты бизнеса выявили более 12 тысяч граждан с «красным» статусом и более девяти тысяч с «жёлтым». При этом в проекте Ashyq участвует 21 тысяча собственников МСБ. Недобросовестных предпринимателей, которые не просят гостей просканировать QR, из проекта исключают.
Напомним, МВК приняла решение ужесточить меры в отношении людей с «красным» и «жёлтым» статусами. Теперь имена нарушителей с «красным» статусом будут публиковать в средствах массовой информации.
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