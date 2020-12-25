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Более 21 000 костанайских предпринимателей ощутили на себе негативные последствия пандемии

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Сильнее всего карантинные ограничения ударили по предпринимателям, работающим в сфере торговли, развлечений, транспорта, бытовых услуг, общепита и туризма. Выборочный опрос показал, что у 68 % субъектов бизнеса этих отраслей серьезно снизились доходы, а 17 % и вовсе находятся на грани закрытия. Об этом 24 декабря в ходе заседания Регионального совета заявил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

На заседании подводили итоги года. Темой № 1 стал анализ последствий пандемии.

«Наибольшие трудности у предпринимателей вызвали следующие карантинные меры: ограничение времени работы в будние дни – 57%, в выходные дни – 44%, затраты на дезинфекционные мероприятия и обязательные средства защиты – 27 %, деятельность мониторинговых групп – 16%», — озвучил статистику Мурат Абенов.

260 предприятий в регионе, чья деятельность была приостановлена в марте, до сих пор не могут начать работу. Это кинотеатры, банкетные залы, букмекерские конторы, игорные заведения, боулинги и бильярдные.

«Кинотеатры в Астане и Алматы работают, а у нас нет. Есть ряд ограничений, которые также кажутся нам необоснованными. Считаем необходимым усилить взаимодействие с санэпидслужбой, чтобы мы могли вместе принимать решения относительно введения тех или иных ограничительных мер», — высказался председатель Регионального совета Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров.

В этом направлении уже есть первые подвижки. На площадке Палаты предпринимателей были проведены несколько встреч представителей

бизнеса с главным санврачом Костанайской области Владимиром Нечитайло. В итоге предложения, озвученные предпринимателями, были учтены при вынесении новых постановлений. В частности, 15 декабря была разрешена работа спортивных объектов и секций, продлен режим работы заведений общепита и увеличен график движения автобусов.

Проблемы бизнеса, связанные с карантинными ограничениями и не только, решали точечно в течение всего года.

«За 2020 год поступило 258 жалоб предпринимателей на действия госорганов, акиматов. В половине случае данные жалобы удалось разрешить положительно. В результате РПП удалось защитить имущественные права бизнеса на сумму 227,5 млн тенге. Наиболее часто предприниматели жалуются по вопросам санитарно-эпидемиологического контроля, на решения и действия налоговых органов, по вопросам государственных закупок», — сообщил Мурат Абенов.

В этом году экспертам Палаты удалось в судебном порядке отменить несколько штрафов, которые предпринимателям назначили по итогам проверок мониторинговых групп. В целом, при участии юристов РПП было выиграно 18 судебных процессов, по 6 слушания еще продолжаются.

Кроме того, было решено несколько серьезных системных проблем. Так, совместно с прокуратурой города были защищены интересы более 1200 субъектов бизнеса по необоснованному начислению платы за размещение наружной рекламы. Предотвращен ущерб на сумму порядка 30 млн тенге.

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