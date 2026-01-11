В Министерство внутренних дел Республики Казахстан состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2025 год и определили приоритетные задачи на предстоящий период. Об этом сообщает BAQ.KZ.

Открывая заседание, министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что прошедший год стал значимым этапом в укреплении правопорядка и общественной безопасности. По его словам, 2025 год ознаменовался практической реализацией принципа «Закон и Порядок», в рамках которого в ведомстве был объявлен Год профилактики. Это позволило сместить акцент с реагирования на предупреждение правонарушений и добиться устойчивого снижения преступности.

В результате системной профилактической и оперативной работы в 2025 году в стране зафиксировано сокращение преступности более чем на 6 тыс. фактов. Существенное снижение отмечено по тяжким и особо тяжким преступлениям, включая убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи, кражи и хулиганства.

Также снизилось количество преступлений в общественных местах и на улицах, уменьшилось число правонарушений с применением оружия и повторных преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами. Улучшена раскрываемость по всем категориям преступлений, в том числе по особо тяжким — до 98%.

За год раскрыто более 2,7 тыс. преступлений прошлых лет, что, по данным МВД, подтверждает эффективность принимаемых мер и принцип неотвратимости наказания. Полицией задержано свыше 1,6 тыс. разыскиваемых лиц, установлено местонахождение и возвращены в семьи более 20 тыс. пропавших граждан. Потерпевшим обеспечено возмещение ущерба на сумму около 60 млрд тенге.

В 2025 году пресечено более 17 млн административных правонарушений, что позволило предотвратить развитие противоправных действий на ранней стадии. Более 9 тыс. детей и подростков были охвачены программами наставничества, спорта и профилактики, которые рассматриваются как ключевой инструмент снижения рисков вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

Особое внимание уделялось безопасности дорожного движения. За пьяное вождение задержано более 23 тыс. водителей, что позволило предотвратить сотни возможных трагедий.

Значительно усилена работа по противодействию организованной и транснациональной преступности. Возбуждено 78 уголовных дел по фактам создания и руководства организованными преступными группами, в том числе 10 — по транснациональным каналам. К уголовной ответственности привлечены 299 лидеров и участников преступных сообществ, из незаконного оборота изъято более 2,5 тыс. единиц оружия.

В сфере борьбы с наркопреступностью реализован комплекс мер, в результате которых из незаконного оборота изъято 31,7 тонны наркотических средств — это эквивалент более 12 млн разовых доз. Ликвидированы 109 нарколабораторий, включая 13 по производству синтетических наркотиков. Также утверждён новый Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы.

Продолжалась системная работа по противодействию киберпреступности и интернет-мошенничеству. Заблокировано 84,5 млн мошеннических звонков, ликвидировано 13 call-центров, в том числе за пределами страны. Расследуются 56 уголовных дел по фактам пособничества интернет-мошенникам. Подписание Конвенции ООН по противодействию киберпреступности расширило возможности международного сотрудничества в этой сфере.

Отдельно министр остановился на развитии уголовно-исполнительной системы. Впервые в истории страны «с нуля» построена новая колония в рамках государственно-частного партнёрства. Также обозначена необходимость завершения разработки Концепции развития пенитенциарной системы на 2026–2030 годы, укрепления кадрового состава и повышения уровня трудовой занятости осуждённых.

