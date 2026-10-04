Более 25 тысяч за одну проверку: что обнаружило МВД?

Во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!» в Казахстане выявили более 25 тысяч несовершеннолетних, которые находились ночью вне дома.
В МВД призвали родителей следить за тем, где и как проводят время дети, обращать внимание на их поведение и эмоциональное состояние. В ведомстве напомнили, что за безопасность несовершеннолетних в первую очередь отвечают родители.
В рамках мероприятия правоохранители и представители госорганов также проверили дороги возле школ и других образовательных организаций. По итогам обследований выдали около трёх тысяч предписаний. Более 40 должностных лиц привлекли к ответственности за их неисполнение. Кроме того, проверили техническое состояние транспорта, предназначенного для перевозки детей.
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