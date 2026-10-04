USD 447.73 EUR 502.98 RUB 5.35

Более 25 тысяч за одну проверку: что обнаружило МВД?

— Сегодня, 09:36
Изображение для новости: Более 25 тысяч за одну проверку: что обнаружило МВД?

Сгенерировано ИИ


Во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!» в Казахстане выявили более 25 тысяч несовершеннолетних, которые находились ночью вне дома.

В МВД призвали родителей следить за тем, где и как проводят время дети, обращать внимание на их поведение и эмоциональное состояние. В ведомстве напомнили, что за безопасность несовершеннолетних в первую очередь отвечают родители.

В рамках мероприятия правоохранители и представители госорганов также проверили дороги возле школ и других образовательных организаций. По итогам обследований выдали около трёх тысяч предписаний. Более 40 должностных лиц привлекли к ответственности за их неисполнение. Кроме того, проверили техническое состояние транспорта, предназначенного для перевозки детей.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.