Более 2800 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 303 570 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 49687 (+694),

в городе Нур-Султан – 42272 (+547),

в ВКО – 24322 (+95),

в Карагандинской области – 21861 (+234),

в Атырауской области – 21307 (+128),

в Павлодарской области – 20093 (+54),

в Алматинской области – 19761 (+205),

в ЗКО – 18276 (+172),

в Акмолинской области – 17423 (+147),

в Костанайской области – 14552 (+30),

в СКО – 13780 (+42),

в городе Шымкенте – 8777 (+110),

в Актюбинской области – 8418 (+139),

в Жамбылской области – 7410 (+73),

в Мангистауской области – 5368 (+57),

в Туркестанской области – 5161 (+41),

в Кызылординской области – 5102 (+69).

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