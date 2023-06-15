Более 3,5 трлн тенге забрали казахстанцы из ЕНПФ

На улучшение жилищных условий и лечение казахстанцы забрали из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) более 3,5 трлн тенге. Фонд исполнил свыше 1,7 млн заявлений от порядка 1 млн заявителей, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Напомним, что пенсионные накопления могут быть использованы гражданами неограниченное количество раз в пределах суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ, доступной для изъятия на жилье, лечение или перевод управляющим компаниям.

На 1 июня 2023 года с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 366 484 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев ЕНПФ перевел более 3,2 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге.

Больше всего исполненных заявлений у жителей Алматы (17,57%), Астаны (13,95%) и Мангистауской области (10,32%).

«Анализируя цели, на которые вкладчики используют свои накопления, можно сделать следующие выводы: 35,66% от всех заявлений – на приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) и строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка), 21,06% заявлений — на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления, 15,74% — на частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу (в том числе в рамках финансирования исламским банком), 15% — на частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений», — пояснили в фонде.

Свыше 472,3 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков от уполномоченных операторов, единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки.

ЕНПФ исполнено и 418 547 заявлений на лечение на общую сумму 339,3 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет 0,8 млн тенге.

96,2% заявлений исполнено на получение стоматологических услуг, 2,7% заявлений – офтальмологических услуг. На остальные медицинские направления использовано менее 2% пенсионных сбережений.

На счета вкладчиков в ЕНПФ вернули 33,4 млн тенге, данная сумма не была использована в установленные сроки.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) на 1 июня текущего года с 18 февраля 2021 года переведено 8,9 млрд тенге, ЕНПФ исполнено 5 980 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с пятью УИП. Отметим, из 8,9 млрд тенге – 44,3% или 3,95 млрд тенге переведено в Jusan Invest, 28,0% или 2,5 млрд тенге в Halyk Global Markets, 16,1% или 1,4 млрд тенге в BCC Invest, 10,0% или 895 млн тенге в «Сентрас Секьюритиз», 1,51% или 135 млн тенге в Halyk Finance.

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому. За период с 16 марта 2022 года по 31 мая 2023 года изменили свое решение о выборе УИП 85 заявителей: ЕНПФ исполнил 115 заявлений на перевод из одного УИП в другой на общую сумму 342 млн тенге.

Вернуть свои накопления под управление НБРК через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП решили 164 человека. Со стороны ЕНПФ с 15 марта по 31 мая 2023 года исполнено 267 заявлений по переводу средств в НБРК из УИП на общую сумму 1,1 млрд тенге.

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