Более 3 тысяч спасателей будут дежурить в Новый год

Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы в период новогодних праздников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3 тысяч спасателей из них будут находиться на службе в готовности к оперативному реагированию.
«Это бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1 200 единиц спасательной техники.
«МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, в случае необходимости звонить на номер 112», — обратились к казахстанцам спасатели.