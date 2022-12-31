Более 3 тысяч спасателей будут дежурить в Новый год

Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы в период новогодних праздников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3 тысяч спасателей из них будут находиться на службе в готовности к оперативному реагированию.

«Это бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1 200 единиц спасательной техники.

«МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, в случае необходимости звонить на номер 112», — обратились к казахстанцам спасатели.

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