Более 30 тысяч казахстанцев привились вакциной от коронавируса — Минздрав

Минздрав опубликовал данные о вакцинации населения, передает zakon.kz.

По данным министерства, первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 33 279 человек. Вторым компонентом — 15 856 казахстанцев.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Власти отмечали, что на первом этапе прививать будут медиков, на втором этапе — педагогов общеобразовательных школ и вузов, а третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и людей с хроническими заболеваниями.

Одними из первых прививку получили вице-министры здравоохранения Ерлан Киясов и Ажар Гиният.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.